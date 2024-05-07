В Могилёвской области стартовали военные сборы теробороны. Сколько человек решили призвать?

Опубликовано: 07.05.2024 10:08 , Обновлено: 07.05.2024

В Могилевской области со вторника, 7 мая, стартуют учебные сборы для военнообязанных территориальных войск, которые продлятся больше трёх недель. Как заявили в областном военном комиссариате, призвать на сборы планируется почти 120 военнообязанных.

Планируется, что руководить учебными сборам будут председатели Могилевского городского и Быховского районного исполнительных комитетов. Завершить сборы планируют 31 мая, сообщило госагентство БЕЛТА.

Подобные сборы ежегодно на плановой основе проводят в каждой области Беларуси. В Могилёвском военном комиссариате озвучили следующие основные цели мероприятий в рамках сборов:

обучение личного состава и восстановление полученных ранее знаний и умений,

повышение навыков должностных лиц исполкомов по формированию воинских частей территориальных войск,

повышение навыков военнообязанных по исполнению прямых обязанностей по специальности.

Согласно планам военного комиссариата, участники сборов помимо выше названных целей отработают в мае сразу несколько практических задач:

прием военнообязанных территориальных войск,

их обеспечение ресурсами местной базы мобилизационного развертывания,

формирование отрядов народного ополчения.

Кроме того, в конце сборов запланировано командно-штабное учение при участии сил территориальной обороны Быховского района, руководить которым предстоит заместителю председателя Могилевского облисполкома.

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