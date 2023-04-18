НАТО и США не нашли ядерное оружие в Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2023 20:02 , Обновлено: 18.04.2023

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявили 18 апреля, что на территори Беларуси нет никакого ядерного оружия. По их информации, Россия его точно не перевозила.

НАТО еще не видело «каких-либо изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции», — витиевато заявил генсек Североатлантического Альянса в видеообращении к Конференции НАТО по контролю над вооружениями.

Запад готовится к «ядерному» ответу России на контрнаступление ВСУ — The Guardian

Йенс Столтенберг утверждает, что угроза развертывания Москвой в Беларуси тактического ядерного оружия «является частью модели”, которую западные страны “наблюдали на самом деле много лет”. Он назвал такие заявления Москвы и Минска “опасной и безответственной ядерной риторикой».

В свою очередь, Венди Шерман заявила, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала угрозу «без сомнения опасной эскалацией».

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/TRTWorldNow/status/1648367031832526874?t=eYNYZufkcopJj-aL4Affsw&s=19”]

«Мы все наблюдали и беспокоились, что Владимир Путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или произведет какие-то демонстрационные действия для эскалации… Все мы очень внимательно следили за этим, и это очень важно», — сказала Венди Шерман.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 14 апреля заявил, что белорусам ни к чему “излишнее привлечение внимания” к теме войны и ядерного оружия. По его словам, это “попытки нагнетания обстановки”, а каждый белорус “должен заниматься своим делом”.

Хренин попросил белорусов не обращать внимания на ядерное оружие