В Минобороны объявили о прибытии в Беларусь новых российских войск

Опубликовано: 05.01.2023 16:11 , Обновлено: 05.01.2023

В пресс-службе Минобороны Беларуси 5 января сообщили, что в страну продолжили прибывать новые российские военнослужащие и вооружение. В ведомстве заявили, что будут проводить с ними "боевое слаживание".

В Минобороны назвали эти мероприятия “наращиваниеи региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации”, в целях “обеспечения военной безопасности Союзного государства”.

“Кроме того, в целях повышения уровня евой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения”, - пообещали в Минобороны.

О сроках учений, как и общем количестве российских войск, которые будут находиться на территории Беларуси, в Минобороны не рассказали.

Ранее в Украине заявили, что не видят в Беларуси наращивания боевой группировки для возможного наступления на Киев или западные области Украины. Так, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что россияне пока не смогут напасть с территории Беларуси на Украину снова. И призвал украинцев не беспокоиться.

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В то же время украинские генералы не исключили новой попытки российских войск по захвату центральной и Западной Украины. Россияне собираются повторить наземную атаку на украинскую столицу Киев и непокорённый Харьков. Об этом заявили украинские генералы, в том числе и главнокомандующий Залужный.

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В Беларуси все опровергают. Ранее в Минобороны Беларуси заявили, что прибытие российских военных на территорию Беларуси нацелено на оборону, а не нападение.