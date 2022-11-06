У Зеленского призвали не опасаться наступления россиян на Украину из Беларуси

Опубликовано: 06.11.2022 19:04 , Обновлено: 06.11.2022

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 6 ноября заявил, что россияне пока не смогут напасть с территории Беларуси на Украину снова. И призвал украинцев не беспокоиться.

Такое разъяснение он сделал после того, как украинские СМИ и тг-каналы начали распространять призыв украинского военного и блогера Валерия Маркуса к жителям покинуть территорию Ровенской и Волынской областей.

“Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения”, - заявил Алексей Арестович, в отношении которого белорусская Генпрокуратура завела углвное дело за призывы к диверсиям на ЖД-путях на территории Беларуси.

Советник Офиса президента Украины утверждает, что россиянам необходимо скопить для удара порядка 20-25 тыс человек. И до этого очень далеко, “если это вообще в планах”.

“Пока все выглядит так, что основная задача белорусской группировки российских войск - это создавать угрозу без вторжения, для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления”, - предположил Алексей Арестович.

“Сугубо оборонительные цели”

Ранее в министерстве обороны Беларуси заявили, что создание совместной с Россией группировки войск на территории Беларуси преследует сугубо оборонительные цели.

А министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 октября заявил, что глава Минобороны Беларуси Хренин недавно поговорил по телефону с украинским коллегой Резниковым.

“Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, в первую очередь для украинской. С нашей стороны четко прозвучало заявление о том, что никто не собирается нападать”, — заявил тогда Владимир Макей.

Хренину позвонил министр обороны Украины, чтобы поговорить «в положительном ключе» — Макей

Ранее Телеграф сообщил, что украинский телеграм-канал “Труха” с миллионом подписчиков 6 ноября опубликовал карту границы Беларуси и Украины и сообщил, что украинцам стоит выехать из приграничных регионов на месяц. В частности, из Ровенской и Волынской областей.

Новость Телеграф