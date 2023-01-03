Генералы ВСУ рассказали, когда Россия бросит 200 тыс солдат в наступление на Ровно, Киев и Харьков

Опубликовано: 03.01.2023 15:46 , Обновлено: 03.01.2023

Россияне собираются повторить наземную атаку на украинскую столицу Киев и непокорённый Харьков. Об этом заявили украинские генералы, в том числе и главнокомандующий Залужный.

«Я не сомневаюсь, что они хотят вернуться в Киев», — заявил на этой неделе генерал Валерий Залужный британскому журналу The Economist. Заявление главнокомандующего широко освещалось в украинских новостях. Другие также ожидают нового российского наступления, но ожидания относительно того, как и когда, различаются.

Как только земля замерзнет, ​​русские пойдут в атаку, предсказал командующий Харьковским военным округом на востоке страны генерал Сергей Мельник. Помимо атаки на Киев, он также ожидает, что его город ждет еще одно наземное наступление. Он говорит, что группы из десяти-двадцати российских солдат уже пересекают границу для разведки и диверсий. Харьков находится примерно в сорока километрах от границы с Россией.

Как и в феврале этого года, по мнению Мельника, россияне попытаются отрезать Харьков от Киева, чтобы украинские войска на Донбассе не смогли продвинуться на запад на помощь столице. Русские также будут атаковать глубже на запад, в направлении Ровно, который расположен между Киевом и польской границей. Их цель состояла бы в том, чтобы перекрыть поставки западного оружия, считает Мельник.

Президент РФ Владимир Путин собирает более 200 000 солдат для следующего раунда войны. Именно такую ​​цифру приводит украинский главнокомандующий в интервью The Economist. Генерал Мельник считает, что их может быть гораздо больше.

Россияне будут плохо вооружены и плохо обучены, как и многие недавно мобилизованные солдаты. Но из-за огромной численности украинский генерал Залужный считает русских грозным противником: “Нам придется убить их всех”.

Сами не знают где и когда

В то же время, в замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона сообщила, что командование России имеет несколько сценариев наступления и принимает решение в последний момент. По мнению чиновницы, именно поэтому Киев не сможет предупредить украинцев заранее о направлении нового наступления.

“Потому что у врага так же есть, как и было, несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения”, - сказала Маляр.

“И мы всегда открыто говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там обучение, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности”, - считает Анна Маляр.

Ранее в Минобороны Беларуси заверили, что учения российских военных на территории страны носят оборонительный характер.