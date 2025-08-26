В Минобороны Польши заявили, что не видят в учениях «Запад-2025» предпосылок к военному конфликту

Опубликовано: 26.08.2025 18:53 , Обновлено: 26.08.2025

В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что не видят в предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025» признаков их перерастания в вооружённый конфликт. Тем не менее, как заявили в ведомстве, Варшава может ожидать усиление «войны нервов» на границе.

Как заявил польскому агентству PAP замглавы Минобороны Павел Залевский, несмотря на то, что сами учения должны пройти дальше от границ Польши, чем в прошлые годы, Варшава готовится к усилению давления. «Мы исходим из того, что этим учениям может сопутствовать усиление „войны нервов“, а также информационной и гибридной войны», — объявил он.

При этом Залевский заявил, что жителям Польши нечего бояться. «На сегодняшний день ничто не указывает на то, чтобы из этих учений могла развиться угроза вооружённого конфликта», — привело его слова издание Bankier.pl.

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, хотя на границе возросло число инцидентов, польские военные готовы к различным сценариям.

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Что говорят в Беларуси?

Белорусская сторона последовательно заявляла об оборонительном характере предстоящих учений. В Минобороны Беларуси сообщили, что основные маневры пройдут с 12 по 16 сентября под общей темой «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

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Ранее в Минске и Москве приняли решение сократить численность войск «практически вдвое» и перенести основные мероприятия вглубь территории страны, подальше от западных границ. Как заявлял министр обороны Виктор Хренин, это было сделано «для демонстрации истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь».

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В то же время белорусские военные считают, что учения западных стран, такие как польский «Железный защитник», приобретают «всё более агрессивный характер», а учения «Запад-2025» используются ими «в качестве повода для непрекращающейся милитаризации» региона.

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