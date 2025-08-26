Польские военные заявили о ранении солдата на границе с Беларусью

Опубликовано: 26.08.2025 09:57 , Обновлено: 26.08.2025

Польский солдат получил ранение на границе с Беларусью. Такое заявление 26 августа распространило Оперативное командование вооруженных сил Польши. Узнали, что известно об инциденте к этому часу.

По данным польских военных, инцидент произошёл накануне, около 20:00, недалеко от населённого пункта Черемха (Подляское воеводство).

“При пресечении незаконного пересечения границы группой агрессивно настроенных мигрантов был ранен военнослужащий оперативной группы «Подлясье». В результате применения силы он получил травму левой руки”, - гласит официальное заявление польского Оперативного командования.

Там сообщили, что пострадавшему солдату оказали первую помощь на месте происшествия, а затем оправили в больницу Белостока, где ему оказали специализированную помощь. Состояние военнослужащего медики оценивают как стабильное, заявив, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

[inf] С белорусской стороны в Госпогранкомитете данный инцидент на границе пока никак не комментировали.[/inf]

Польская военная полиция начала расследование инцидента, а в местной прессе появились подробности произошедшего. Так, издание Onet.pl сообщило, что в руке военнослужащего взорвалась светошумовая граната.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года представитель Беларуси на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене потребовал отказаться от «необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции». Все подобные обвинения, прозвучавшие в ООН со стороны делегации Польши, белорусская сторона категорически отвергла.

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