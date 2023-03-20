В Минобороны объявили о проверке терробороны Минской области
В Министерстве обороны Беларуси 20 марта объявили о проверке уровня подготовки территориальной обороны Минской области. Она началась под руководством главы Генштаба Беларуси Виктора Гулевича.
По информации пресс-службы белорусского военного ведомства, во время проверки планируют оценить работу должностных лиц областного и Борисовского районного исполнительных комитетов «по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач».
Сами части территориальных войск Борисовского района должны «решать учебно-боевые задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и поддержанию военного положения совместно с органами внутренних дел».
На военные сборыпланируют призвать около 200 военнообязанных.
А еще в одном из сельских советов собираются отработать «вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения».
Напомним, что ранее в Министерстве обороны Беларуси анонсировали, что марте на сборы в воинские части вызовет военнообязанных. В ведомстве уточнили, что призыв “плановый”. При этом тогда там не рассказали, кого из военнообязанных и в каком количестве попросят прибыть на службу и учения.
Минобороны объявило о призыве военнообязанных белорусов на сборы. Когда?
А 28 февраля в Минобороны объявили о начале занятий по «повышению уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск». На них позвали поучаствовать чиновников.
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