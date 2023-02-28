Минобороны Беларуси объявило о подготовке чиновников к мобилизации теробороны

Опубликовано: 28.02.2023 12:36 , Обновлено: 28.02.2023

В Министерстве обороны Беларуси 28 февраля объявили о начале занятий по «повышению уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск».

Как сообщили в пресс-службе, они продлятся до 3 марта.

За эти дни Минобороны планирует провести во всех административных районах «теоретические и практические» занятия с чиновниками исполкомов, сотрудниками военных комиссариатов, а также администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов.

Кроме того, за эти дни собираются провести проверку «наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств».

А еще собираются подготовить военнообязанных. Им «в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск».

Ранее Телеграф писал, что, по словам заместителя государственного секретаря Совета безопасности Павла Муравейко, тероборону создают из белорусов, которые «имеют определенный жизненный опыт, возрастной ценз». Однако больше подробностей не сообщил.

А министр обороны Беларуси Виктор Хренин 20 февраля решил ответить на вопрос, кого из белорусов могут определить как «народных ополченцев». И самое главное, что они там будут делать.