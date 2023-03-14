Минобороны объявило о призыве военнообязанных белорусов на сборы. Когда?

Опубликовано: 14.03.2023 13:53 , Обновлено: 14.03.2023

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что уже в марте на сборы в воинские части вызовет военнообязанных. В ведомстве уточнили, что призыв "плановый".

“В ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях”, - сообщили в Минобороны.

В ведомстве не уточнили, кого из военнообязанных и в каком количестве попросят прибыть на службу и учения.

Недавно, 28 февраля, в министерстве обороны Беларуси объявили о начале занятий по «повышению уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск». На них позвали поучаствовать чиновников.

Минобороны Беларуси объявило о подготовке чиновников к мобилизации теробороны