В Минобороны объяснили, зачем вызывают белорусов на беседы в военкоматы

Опубликовано: 19.10.2022 10:16 , Обновлено: 19.10.2022

В пресс-службе Министерства обороны 19 октября рассказали, зачем белорусов сейчас массово вызывают в военкоматы.

Там снова подчеркнули, что в Беларуси не проводят мобилизацию. И рассказали, что военнообязанных приглашают на беседы «в плановом порядке». А именно, чтобы сверить их данные и своевременно внести изменения.

«Проводится проверка, в ходе которой граждане вызываются для сверки имеющихся данных путем личного общения с ними по месту работы (учебы), а также по месту жительства в местных органах власти и военных комиссариатах. При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками», — сказано в сообщении Минобороны.

По словам начальника 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления полковника Алекандра Шальпука, у белорусов уточняют, где они работают и живут, а также спрашивают их о состоянии здоровья.

В ведомстве отметили, что проверку планируют закончить к концу 2022 года.

Кстати, недавно белорусским мужчинам начали приходить странные письма якобы с почты одной из больниц Минска с требованием пройти медицинскую комиссию для военкомата. Дело в том, что клиника — гинекологическая, и там даже нет терапевта.

Десятки мужчин в Минске получили предписание пройти медосмотр в женской клинике. Что происходит?

Напомним, что госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович 18 октября снова заявил, что в Беларуси никто никакую мобилизацию не планирует. Но назвал условие, при котором, по его мнению «мобилизуется весь народ».

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