Глава Совбеза Беларуси рассказал, когда «мобилизуется весь народ»

Опубликовано: 18.10.2022 17:02 , Обновлено: 18.10.2022

Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович 18 октября снова заявил, что в Беларуси никто никакую мобилизацию не планирует. Но назвал условие, при котором, по его мнению «мобилизуется весь народ».

«Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется — нам этого не нужно. А свою страну мы готовы защищать», — передает его слова госагентство БелТА.

Тем не менее глава Совбеза заявил, что «если, не дай бог, грянет гром, какие-то чудные головы все-таки переступят наши границы, я думаю, весь народ мобилизуется и встанет на защиту своей страны».

Ранее Телеграф писал, что глава КГБ Беларуси Иван Тертель на встрече с сотрудниками МТЗ, рассказал как и при каких условиях иностранные «боевики» планируют «дестабилизировать» ситуацию в Беларуси, захватив населенный пункт и продвигаясь в Минск.

Тертель рассказал, как и когда «300 боевиков» из Украины пойдут на Минск, «нанося потери правоохранителям»

В то же время в Беларусь должны прибыть 9 тыс. военных в рамках развертывания «региональной группировки войск». Они планируют в том числе стрелять и пускать зенитные управляемые ракеты.

Прибывшие в Беларусь российские военные будут пускать ракеты — Минобороны