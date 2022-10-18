Десятки мужчин в Минске получили предписание пройти медосмотр в женской клинике. Что происходит?

Опубликовано: 18.10.2022 07:10 , Обновлено: 17.10.2022

Белорусским мужчинам начали приходить странные письма якобы с почты одной из больниц Минска с требованием пройти медицинскую комиссию для военкомата. Дело в том, что клиника — гинекологическая, и там даже нет терапевта.

Например, такое письмо пришло 26-летнему айтишнику. Он прислал скриншот изданию dev.by. Мало того, что почта принадлежит столичной гинекологической больнице на Сенницкой, 53, так еще и сам текст письма немного странный, да еще и с ошибками.

«Уважаемый г-н. В связи с Вашим призывом местный Военный комиссариат направил Вас на КМО. На освидетельствование Вы можете записаться по телефону или лично. В назначенный срок Вам необходимо явиться по предложенному адресу. При себе Вам нужно иметь паспорт и медицинские документы (выписки с медицинской карты, выписки с больниц, резутаты обследований и справи о травмах)», — написано в нем (орфография и пунктуация сохранены).

Журналисты издания связались с клиникой и выяснили, что такие сообщения получили за день десятки мужчин.

В учреждении утверждают, что ничего не рассылали. Там подтвердили, что доменное имя ggb.by принадлежит больнице, однако заявили, что у них нет почты «postmaster@ggb.by».

«Это женская больница — у нас даже терапевта нет», — сказала собеседница dev.by

В клинике пообещали разобраться в ситуации.

Ранее Телеграф писал, что белорусам в мессенджерах начали приходить сообщения о том, что по Минску ударили ракеты и есть жертвы. В связи с этим в Министерстве информации Беларуси призвали «соблюдать цифровую гигиену».

Белорусам стали рассылать сообщения о ракетном обстреле Минска. Мининформ объяснил, в чем дело