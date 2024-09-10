В Минобороны обвинили игроков Pokémon Go в «сборе развединформации» у авиабазы под Минском

Опубликовано: 10.09.2024 11:03 , Обновлено: 10.09.2024

В Министерстве обороны Беларуси обвинили игроков мобильной игры Pokémon Go, создателем которой является американский разработчик Niantic, в сборе "развединформации" на территории 50-й авиационной базы Военно-воздушных сил (ВВС) Республики. Она расположена в Мачулищах Минского района.

“Лет там 10 назад она [игра] была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении, включаешь камеру - дополненная реальность. И ищешь каких-то покемонов редких, собираешь в коллекцию”, - сказал начальник отдела главного управления идеологической работы Минобороны Александр Иванов на ток-шоу гостелеканала СТВ.

По словам Иванова, “больше всего покемонов” в то время было на территории 50-й авиационной базы. “Где взлетно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. Это не развединформация?” - задался вопросом представитель Минобороны.

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Игру Pokémon Go изначально издали в США, Австралии и Новой Зеландии, это произошло в 2016 году. Игроки используют мобильные устройства с GPS с возможностью находить, захватывать, сражаться и тренировать виртуальных существ, которых называют покемонами, которые появляются на экране, как если бы они находились в том же реальном месте, что и игрок.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Беларуси задержали “агента японских спецслужб”. Об этом сообщило Агентство телевизионных новостей (АТН) вечером 4 сентября. «Мои действия могут быть опасны для Беларуси. Может быть атака ракетой по Беларуси», — сказал в ролике АТН задержанный.

В Беларуси задержали «агента японских спецслужб» — ГосТВ

6 сентября начальник следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси Константин Бычек в эфире государственного телевидения рассказал подробности дела «японского шпиона». По данным следствия, он посещал районы Беларуси, которые граничат с Украиной, и снимал мосты, дороги, вокзалы и другие объекты инфраструктуры. За шесть лет шпионажа, как утверждает Бычек, японец собрал около 9 тыс. фотографий.

В свою очередь правительство Японии подтвердило задержание своего гражданина, однако отказалось комментировать причины и обстоятельства случившегося. Чуть позже, после выхода сюжета на белорусском госТВ, власти направили протест белорусской стороне.

«Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир», — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

КГБ Беларуси обвинил задержанного японца в агентурной деятельности. В Токио ответили