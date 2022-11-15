В Минобороны Беларуси рассказали, зачем заказали десятки тысяч повесток

Опубликовано: 15.11.2022 17:41 , Обновлено: 15.11.2022

В пресс-службе Минобороны Беларуси заявили, что в массовых закупках бланков, в том числе мобилизационных, нет ничего необычного. Там утверждают, что это "стандартная ежегодная процедура".

В Минобороны заверили, что закупка проводится в соответствии “с белорусским законодательством на основании ранее утвержденных планов”.

В пресс-службе оборонного ведомства Беларуси рассказали, что “никакого увеличения объема закупаемой продукции в текущем году по сравнению с прошлыми периодами нет”. И что “других интерпретаций и домыслов по данному поводу быть не может”.

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Там также уточнили, что повестка не обязательно связана с мобилизацией.

“Повестки на мобилизацию имеют отличную от других документов форму. В данном случае речь идет о форме бланков, которыми военнообязанные вызываются для уточнения учетно-приписных данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу”, - заверили в Минобороны.

Ранее в сети появилось информация, что военкомат Брестской области разместил заказ на печать 180 тысяч персональных повесток .

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 4 октября заявил, что никакой мобилизации в Республике не будет. Зато военные проведут плановые сборы и проверки военнообязанных.

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