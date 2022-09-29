В Минобороны рассказали, почему белорусам стали приходить повестки в военкомат. Список причин
В Минобороны Беларуси сообщили, что белорусам приходят повестки с требованием явиться в военкоматы по причинам, не связанным ни с какой мобилизацией.
“В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами… В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий.”, - заявили в Минобороны Беларуси.
В ведомстве заявили, что все повестки, которые получают белорусы из военных комиссариатов по месту жительства, “информируют их об участии в плановых мероприятиях”.
В пресс-службе ведомства перечислили поводы, из-за которых военнообязанные белорусы получают повестки осенью 2022 года:
- 1.Мероприятия осеннего призыва на срочную военную службу, службу в резерве, согласно указу президента Республики Беларусь №277 от 04.07.2022 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Белорусам присылают повестки для прохождения “медицинского освидетельствования с целью определения категории годности”. И для непосредственной отправки в войска.
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- Вторая причина - прохождение ежегодных плановых военных сборов для военнообязанных офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат запаса. Белорусов вызывают на сборы “в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь”. А ещё на сборы в подразделени территориальных войск и “других войск и воинских формирований Беларуси”.
- 3.Ежегодный плановый призыв офицеров запаса на военную службу. Указ Президента Республики Беларусь от 24.02.2022 «О призыве офицеров запаса на военную службу».
- 4.Прохождение планового медицинского освидетельствования военнообязанных.
- 5.Плановое уточнение персональных данных о месте жительства и работы, а также семейном положении военнообязанного.
Ранее Телеграф сообщил, что житель Бобруйска получил повестку, в которой говорилось, что он обязан явиться в военкомат для получения “мобилизационного предписания”. Чем и поделился в Интернете. Военком Могилевской области назвал это не мобилизацией, а “рутинной работой”.
Житель Бобруйска получил повестку. В военкомате объяснили, почему это не мобилизация