В Минобороны рассказали, почему белорусам стали приходить повестки в военкомат. Список причин

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Опубликовано: 29.09.2022 16:31 , Обновлено: 03.10.2022

В Минобороны Беларуси сообщили, что белорусам приходят повестки с требованием явиться в военкоматы по причинам, не связанным ни с какой мобилизацией.

“В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами… В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий.”, - заявили в Минобороны Беларуси.

В ведомстве заявили, что все повестки, которые получают белорусы из военных комиссариатов по месту жительства, “информируют их об участии в плановых мероприятиях”.

В пресс-службе ведомства перечислили поводы, из-за которых военнообязанные белорусы получают повестки осенью 2022 года:

1.Мероприятия осеннего призыва на срочную военную службу, службу в резерве, согласно указу президента Республики Беларусь №277 от 04.07.2022 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Белорусам присылают повестки для прохождения “медицинского освидетельствования с целью определения категории годности”. И для непосредственной отправки в войска.

Вторая причина - прохождение ежегодных плановых военных сборов для военнообязанных офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат запаса. Белорусов вызывают на сборы “в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь”. А ещё на сборы в подразделени территориальных войск и “других войск и воинских формирований Беларуси”.

3.Ежегодный плановый призыв офицеров запаса на военную службу. Указ Президента Республики Беларусь от 24.02.2022 «О призыве офицеров запаса на военную службу».

4.Прохождение планового медицинского освидетельствования военнообязанных.

5.Плановое уточнение персональных данных о месте жительства и работы, а также семейном положении военнообязанного.

Ранее Телеграф сообщил, что житель Бобруйска получил повестку, в которой говорилось, что он обязан явиться в военкомат для получения “мобилизационного предписания”. Чем и поделился в Интернете. Военком Могилевской области назвал это не мобилизацией, а “рутинной работой”.

Житель Бобруйска получил повестку. В военкомате объяснили, почему это не мобилизация