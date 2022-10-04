"Стала модным трендом" - Хренин рассказал, что в Беларуси будет вместо мобилизации

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Опубликовано: 04.10.2022 15:22 , Обновлено: 07.10.2022

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 4 октября заявил, что никакой мобилизации в Республике не будет. Зато военные проведут плановые сборы и проверки военнообязанных.

“Ну, вы же видите. Мобилизация стала модным трендом, да? Глава государства четко ответил на вопрос, попытку раскачать наше общество именно вот этим моментом. Что мы тут проводим мобилизацию. Нет. Никакой мобилизации не будет”, - пообещал Виктор Хренин.

По его словам, вопросами мобилизации военное ведомство, которым он руководит, занимается каждый год.

“Мы постоянно проводим проверки вопросов. Вы знаете, у нас даже люди уже привыкли… Люди просто приходят. Сами. И выполняют задачи”, - заявил Виктор Хренин.

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“Военнообученный резерв”

Вот и госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович также 4 октября заверил, что мобилизации в Беларуси не будет. В качестве доказательства он сослался на слова Александра Лукашенко.

“Сегодня «подогревается» фейковая информация о том, что в Республике Беларусь проводится мобилизация и что наша страна сейчас вступит в специальную военную операцию, будет наносить удар по Украине. Президент четко сказал, что никакой мобилизации в Беларуси не предусматривается”, - заявил госсекретарь Совбеза.

“А тот комплекс мобилизационных мероприятий, что сегодня проводится, плановый и осуществляется в это время года уже много лет. Это нормальная мобилизационная подготовка, комплекс сборовых мероприятий, который позволяет готовить военнообученный резерв”, - заверил чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко приказал 4 октября министру обороны учесть опыт России после объявления мобилизации и вызвать военнообязанных белорусов в военкоматы после окончания уборочной. Но не для мобилизации, а проверки.

«Без всякого гвалта» — Лукашенко приказал Минобороны после уборочной вызвать военнообязанных белорусов в военкоматы