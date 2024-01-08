В МИД заявили, что Беларусь решила не приглашать на парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ

Опубликовано: 08.01.2024 16:01 , Обновлено: 22.02.2024

Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрей Дапкюнас сообщил о том, что Минск решил не приглашать в этом году наблюдателей от данной организации на парламентские выборы. Впрочем, в МИД Беларуси отметили, что страна "готова пересмотреть свои подходы" при определённых условиях.

“Беларусь воздержится от приглашения наблюдателей от ОБСЕ на парламентские выборы. Мы будем готовы пересмотреть наши подходы, если Запад откажется от своей незаконной санкционной политики и попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси”, - говорится в заявлении Дапкюнаса, которое 8 января было опубликовано на официальной страничке в соцсети X (бывший Twitter).

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Объясняя это решение, Дапкюнас упрекнул ОБСЕ в ” географических функциональных перекосах”, “традиционном доминировании представителей стран Запада” в миссиях ОБСЕ и отсутствии у организации “единых норм и стандартов” международного наблюдения за выборами, которые были бы приняты всеми странами. По словам Дапкюнаса, ОБСЕ не раз отвергала инициативу Беларуси и России по разработке “единых норм электорального мониторинга”.

“Двойные стандарты электорального наблюдения по линии ОБСЕ сохраняются по настоящее время”, - процитировало дипломата госагентство БелТА.

Ранее сообщалось, что своих наблюдателей на выборы 2024 года в Беларуси пришлют представители стран СНГ, а также Парламентской ассамблеи ОДКБ.

[info_b]Единый день голосования в Беларуси назначили на 25 февраля 2024 года. Белорусам предстоит в этот день выбрать депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и местных Советов депутатов двадцать девятого созыва.[/info_b]

Напомним, в конце ноября 2023 года в МВД Беларуси сообщили, что провели учения по подготовке к выборам 2024 года. В них приняли участие в сотрудники ГУВД Мингорисполкома, всех районных управлений внутренних дел и “другие представители силового блока”.

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Глава ведомства Иван Кубраков 1 декабря также поручил руководителям обеспечить “жесткую исполнительскую дисциплину”, а всем сотрудникам ведомства — вести “работу с населением” и действовать “на упреждение”.

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