В МВД Беларуси показали, как готовятся к выборам в 2024 году

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Опубликовано: 29.11.2023 16:27 , Обновлено: 29.11.2023

В МВД Беларуси сообщили, что провели учения по подготовке к выборам в 2024 году. В них приняли участие в сотрудники ГУВД Мингорисполкома, всех районных управлений внутренних дел и "другие представители силового блока".

Следил за тактико-специальными учениями лично наблюдал министр внутренних дел Иван Кубраков.

“В преддверии избирательной кампании 2024 года особое внимание уделяется теоретическим и практическим аспектам обеспечения охраны общественного порядка в нештатных ситуациях, повышению уровня готовности сотрудников к реагированию на возможные угрозы”, - пояснили свои учения в МВД.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 2 октября принял у себя во Дворце Независимости главу Совета Республики (СР) Наталью Кочанову. По сообщению пресс-службы, он задал ей 4 вопроса, последний из которых назвал “самой горячей темой”.

Лукашенко рассказал Кочановой, кто занимается выборами «на любительских началах» и про «особенность» минских