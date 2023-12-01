"Накоплен богатый опыт" - Кубраков приказал МВД работать с белорусами накануне выборов. Как?

Опубликовано: 01.12.2023 12:50 , Обновлено: 01.12.2023

Министр внутренних дел Иван Кубраков 1 декабря на заседании коллегии МВД в Минске обсудил со своими коллегами предстоящие парламентские выборы в Беларуси. Он поручил руководителям обеспечить "жесткую исполнительскую дисциплину", а всем сотрудникам ведомства - вести "работу с населением" и действовать "на упреждение".

По словам Кубракова, принимать непосредственное участие в подготовке и проведении парламентских выборов сотрудники возглавляемого им ведомства будут “в пределах компетенции” и в “максимальной скоординированности с иными правоохранительными органами и другими заинтересованными”.

“В органах внутренних дел накоплен богатый опыт работы при проведении различных электоральных кампаний. Вместе с тем расслабляться не приходится. Мы должны наращивать оперативные позиции, а также уделять должное внимание вопросам профилактики правонарушений”, - процитировала Кубракова пресс-служба МВД.

По словам министра, основной задачей МВД в этот период будет “обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан”.

“Акцентирую внимание на необходимости работы с населением. Важно слушать и слышать людей, максимально оказывать содействие в разрешении их проблем”, - подчеркнул Кубраков.

Он потребовал от своих подчиненных “работать на упреждение, разъяснять, предупреждать” и нив коем случае не допустить “провокаций и малейшей дестабилизации обстановки в стране”.

“Мы должны быть готовы к действиям в особых условиях! Это не только проведение учений и тренировок, но и обеспечение необходимой экипировкой каждого сотрудника, военнослужащего, а также качественное оснащение подразделений”, - пояснил министр.

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В свою очередь его первый заместитель, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко выразил мнение о то, что парламентские выборы, которые в 2024 году будут проходить по несколько иным правилам, чем раньше, “станут масштабной и далеко не легкой кампанией”. Поэтому, по его словам, ведомство заранее приступило к “подготовительным мероприятиям”.

В частности, в настоящее время будущие участки для голосования оборудуют системами видеонаблюдения и охранной сигнализации. Там же во время выборов планируют организовать круглосуточное дежурство сотрудников милиции, а позднее в Минске, областных и районных центрах планируют сформировать дополнительные патрульные наряды и группы быстрого реагирования - “для поддержания правопорядка на улицах”.

“Мы постоянно контролируем ситуацию, принимаем превентивные меры, исследуем возможные направления противодействия со стороны наших оппонентов”, - заявил Назаренко.

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Другой замминистра – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич - рассказал, как ведомство планирует “исключить попытки срыва электоральной кампании 2024 года”. В частности, по его словам, делается всё для “снижение влияния экстремистских интернет-ресурсов на общественное сознание”, а через “популярные СМИ и лидеров общественного мнения” ведомство пытается “разъяснять” белорусам “проводимые госорганами инициативы”.

Среди важных задач предвыборного периода Казакевич назвал “установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к экстремизму” - администраторов и активистов “деструктивных сетевых ресурсов”, а также “получение информации, которая позволит прогнозировать развитие обстановки как внутри страны, так и за ее пределами”.

Ранее Телеграф рассказывал, что МВД Беларуси провело учения по подготовке к выборам в 2024 году. В них приняли участие в сотрудники ГУВД Мингорисполкома, всех районных управлений внутренних дел и “другие представители силового блока”.

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