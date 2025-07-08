В МИД Украины открыли «управление недружественных стран», которое займётся делами Беларуси

Опубликовано: 08.07.2025 18:59 , Обновлено: 08.07.2025

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал приказ, согласно которому в ведомстве появится "управление недружественных стран". В ведомстве пояснили, что чиновники этого отдела будут заниматься делами КНДР, России и Беларусь.

“Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам. Украина обороняется от полномасштабной агрессии и наша политика должна отдавать приоритет нейтрализации угроз. Это управление будет курировать первый заместитель”, - заявили в МИД Украины задачи нового подразделения.

В МИД Беларуси это известия на момент написания новости не комментировали данное решение

В свою очередь, в МИД Украины также отменили циферное обозначение департаментов, которое назвали пережитком советского прошлого.

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“Все, кто работал или работает в МИД знают сакральное значение «кодов ” 1ТД, 2ТД, 3ТД, 4ТД, 5ТД и тому подобное. Но на самом деле это разделение досталось по наследству с советских времен. Они существуют в российском МИДе. В европейских внешнеполитических ведомствах департаменты называются содержательно, в соответствии с названиями регионов. Теперь так будет и в МИД Украины — переходим на европейскую традицию”, - заявили в украинском ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления по случаю предстоящего Дня Независимости, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным условия для наступления перемирия в Украине.

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