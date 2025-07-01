Лукашенко предрек Польше и Балтии превращение в "очередной после Украины военный полигон" и исчезновение

Опубликовано: 01.07.2025 20:28 , Обновлено: 01.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время 59-минутного выступления по случаю предстоящего Дня независимости обвинил страны Запада в наращивании своей боевой мощи. А соседей - Польшу и страны Балтии - в превращении в "военный полигон" и вступление во враждебные официальному Минску союзы.

“Литва и Польша старательно окапываются. Польская власть по всему миру скупает военную технику. Все расходы - за счет налогов своих граждан и тех кредитов, кто их дает. Американцы или по их указке. Кидаются в новые военные союзы, по сути, враждебные по отношению к нам”, - заявил Александр Лукашенко.

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В качестве примера, он привел недавно подписанное соглашение между Францией и Польшей. Президент также заявил, что аналогичный договор Варшава хочет подписать с Великобританией: “На всякий случай: с двумя ядерными державами”.

Затем он обвинил Германию в намерении создать самую мощную армию в Европе. А страны НАТО в желании воевать против Беларуси.

“Что, Германия создавала армию и хочет воевать на своей земле? Нет. Вы видите, какая в Украине прокси-война. Точно так они хотят воевать против нас, в том числе и против Украины (славянских народов - мы всегда им поперек горла). Они хотят воевать на чужой земле, в данном случае Литва, Латвия, Эстония и Польша. Так что ни в каком другом статусе эти государства Западу не нужны и не интересны” - заявил он с трибуны.

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“Так что ни в каком другом статусе эти государства Западу не нужны и не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор!” - поделился Александр Лукашенко своим предсказанием.

Ранее Telegraf.news писал, что, согласно секретному документу штаба Бундесвера, к 2029 году Россия может восстановить военный потенциал, достаточный для атаки на страны НАТО. Как сообщило агенство Reuters, глава Минобороны Германии Карстен Бройер подписал директиву о полном переоснащении армии к этому сроку.

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Тем временем Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND), заявил, что располагает разведывательными данными о том, что Россия не намерена останавливаться на Украине и уже планирует нападение на одну из стран НАТО.

Немецкий разведчик заявил, что Кремль, однако, думает о конфронтации с НАТО, которая не будет полномасштабным военным столкновением. По его словам, цель Владимира Путина — «выбросить Америку из Европы».

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