В МИД РФ заявили, что страны ОДКБ могут вступить в войну с Украиной

Опубликовано: 13.01.2023 09:45 , Обновлено: 04.07.2024

В Министерстве иностранных дел России назвали условие, при котором страны-члены ОДКБ, в том числе Беларусь, могут вступить в войну с Украиной.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС ответил на вопрос, есть ли реальные сценарии вовлечения Беларуси в войну в Украине.

«Применение военной силы киевским режимом или вторжение ВСУ на территорию Беларуси или России являются достаточными основаниями для коллективных ответных мер», — заявил он.

И добавил, что то же самое касается всех стран-членов ОДКБ.

При этом Полищук подчеркнул, что принятие мер «остается на усмотрение политического и военного руководства двух стран».

Наращивание группировки войск Беларуси и России

Ранее Телеграф писал, что в последние дни в Беларусь прибыли новые эшелоны российской военной техники. По информации Министерства обороны, это происходит «в рамках наращивания региональной группировки войск (РГВ)» Беларуси и России с целью «обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Также Беларусь и Россия запланировали летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных с 16 января по 1 февраля.

Тем временем Вооруженные силы Украины отвели часть войск к границе с Беларусью. Перед этим Зеленский заявлял, что «кроме мощных заявлений ничего мощного мы там [в Беларуси] не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях».

В свою очередь Пентагон не увидел в планах российских и белорусских войск провести совместные военные учения намерение Беларуси вступить в войну в Украине.