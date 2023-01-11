Опубликовано: 11.01.2023 16:23 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января провел во Львове совещание по безопасности в северо-западных областях, в том числе на границе с Беларусью.

Ему доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в граничащих с Беларусью регионах.

«Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там [в Беларуси] не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях», — заявил Зеленский. Напомним, Беларусь и Россия запланировали летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных с 16 января по 1 февраля.

В последние дни в Беларусь прибывают новые эшелоны техники. По информации Министерства обороны, это происходит «в рамках наращивания региональной группировки войск (РГВ)» Беларуси и России с целью «обеспечения военной безопасности Союзного государства».

А 11 января в МО Беларуси заявили, что «осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ(с) Беларуси и России.

К слову, Пентагон не увидел в планах российских и белорусских войск провести совместные военные учения намерение Беларуси вступить в войну в Украине.