Беларусь не планирует воевать в Украине — Пентагон

Опубликовано: 10.01.2023 08:24 , Обновлено: 10.01.2023

Министерство обороны США не видит признаков того, что Беларусь намеревается вступить в войну в Украине. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, США не увидели в планах российских и белорусских войск в ближайшее время провести совместные военные учения намерение Беларуси вступить в войну в Украине, сообщило Sky News.

В свою очередь представитель Пентагона Патрик Райдер ответил на вопрос, будет ли в России новая волна мобилизации для наступления в феврале или марте, возможно, с территории Беларуси.

«Я не могу дать вам много информации, связанной с мобилизацией. Мы точно знаем, что россияне и белорусы будут тренироваться вместе», — казал он.

И также подчеркнул: «Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка между белорусами и русскими. Все».

Напомним, Беларуси и Россия запланировали летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных с 16 января по 1 февраля.

А в последние дни в Беларусь прибывают новые эшелоны техники. По информации Министерства обороны, это происходит «в рамках наращивания региональной группировки войск (РГВ)» Беларуси и России с целью «обеспечения военной безопасности Союзного государства».