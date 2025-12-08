В МИД объявили о создании "безвизовой зоны" для белорусов

Опубликовано: 08.12.2025 11:53 , Обновлено: 08.12.2025

В Министерстве иностранных дел Беларуси (МИД) объявили о создании "безвизовой зоны" для белорусов. В планах внешнеполитического ведомства - превратить в такую зону всю континентальную Юго-Восточную Азию.

Пока же, по словам первого заместителя министра иностранных дел Сергея Лукашевича, Беларусь только “врывается” в этот регион - этой осенью были открыты прямые авиарейсы из Минска во Вьетнам, на Шри-Ланку, с сегодняшнего дня список пополнился ещё одной страной - Таиландом.

“Конечно, этому всему предшествует планомерная работа Министерства иностранных дел. Планомерно работаем над тем, чтобы вся континентальная Юго-Восточная Азия стала такой безвизовой зоной для белорусских туристов”, - заявил Лукашевич на официальном мероприятии, посвящённом старту полетной программы национального перевозчика “Белавиа” в Таиланд.

По словам дипломата, открытие прямых рейсов закладывает основу для укрепления как туристических, так и политических, экономических и гуманитарных отношений между странами, передало госагентство БЕЛТА.

[inf]Отметим, что на данный момент визы во все три упомянутые представителем МИД азиатские страны белорусам нужны въездные визы. Для туристов предусмотрены льготы. К примеру, на Шри-Ланке и в Таиланде её можно оформить прямо по прибытии и обойдётся она в 40-50 долларов. Вьетнам же с этого года, действительно, разрешил белорусским туристам оставаться в стране без визы на срок до 30 дней. [/inf]

«Белавиа» открыла прямые рейсы на Шри-Ланку. Почём билеты?

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях “Белавиа” также объявила о возобновлении полётов в Израиль, приостановленных в 2022 году. Полёт займёт почти в два раза дольше времени, чем раньше.

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