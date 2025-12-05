«Белавиа» вернула рейсы в Израиль. Полёт в два раза дольше, чем раньше

Опубликовано: 05.12.2025 13:21 , Обновлено: 05.12.2025

Национальная авиакомпания "Белавиа" 5 декабря объявила о возобновлении полётов в Израиль, приостановленных в 2022 году. Полёт займёт почти в два раза дольше времени, чем раньше.

Тель-Авив появится в расписании национального перевозчика уже с 8 января 2026 года. На данное направление решили поставить самолеты Boeing 737-8, где есть отдельный салон бизнес-класса, а пассажиров в полёте пообещали кормить горячим обедом.

Рейсы будут регулярно выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям:

вылет из Минска – в 07:10, прибытие в Тель-Авив – в 12:20,

обратный рейс из Тель-Авива – в 13:15 , прибытие в Минск – в 20:40.

Таким образом, полёт из белорусской столицы в Израиль займёт 6 часов 10 минут, в обратном направлении - 6 часов 25 минут. Это почти в два раза дольше, чем стандартное время в пути по прямому маршруту Минск-Тель-Авив.

К примеру, израильская авиакомпания Arkia, которая накануне объявила о запуске прямых рейсов в Минск с февраля 2026 года, обещает доставлять пассажиров по этому маршруту в среднем за 3,5 часа.

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Что касается билетов, то сейчас стоимость билета в Тель-Авив на самолётах “Белавиа” стартует от 671 рубля в одну сторону и от 1327 рублей за билет туда и обратно (по тарифу «Лайт»). Это чуть ниже цены, заявленной израильской Arkia - от 249 долларов в одну сторону.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью власти США официально исключили компанию “Белавиа” из своего санкционного списка. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал эту новость, высказав своё мнение о том, пойдет ли Евросоюз по пути США и отменит ли хотя бы часть ограничений для белорусского перевозчика.

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