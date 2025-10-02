"Белавиа" открыла прямые рейсы на Шри-Ланку. Почём билеты?

Опубликовано: 02.10.2025 09:24 , Обновлено: 02.10.2025

Компания “Белавиа” объявила о старте продаж билетов на прямые рейсы из Минска на Шри-Ланку. Узнали, во сколько обойдётся белорусам полёт туда и обратно на эту "благословенную землю".

“Благословенная земля” - именно так в переводе с санскрита переводится название этого островного государства в Индийском океане. Первый прямой перелёт самолётов “Белавиа” в местный аэропорт Маттала намечен на 28 октября, а билеты запущены в продажу уже 1 октября. Приобрести их можно как напрямую на сайте авиаперевозчика, так и у туристических операторов, в офисах продаж и у агентов.

Цены на билеты из Минска на Шри-Ланку стартуют от:

от 1286 рублей в одну сторону,

от 2528 рублей за билет туда-обратно.

Рейсы компания планирует выполнять каждый вторник, а туристам следует готовиться к весьма длительному перелёту:

при вылете из Минска в 02:10, прибытие в аэропорт Маттала намечен на 14:00;

обратный полёт из аэропорта Маттала – в 16:00 с прибытием в Минск в 23:30.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что генеральный директор авиакомпании “Белавиа” Игорь Чергинец анонсировал новую услугу для пассажиров - возможность купить дополнительное питание на борту, даже на коротких рейсах. При этом полностью отказываться от бесплатного питания в самолётах по примеру лоукостеров компания, по заверениям Чергинца, пока не планирует.

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