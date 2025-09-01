В МИД назвали «страшилками» слова польских властей о белорусских военных

🎥 Видео

Опубликовано: 01.09.2025 19:02 , Обновлено: 17.09.2025

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на границу с Польшей, назвав его «шоу» и «пустой тратой времени». Заявления польской стороны о белорусских военных в ведомстве охарактеризовали как «полёт фантазии».

В первую очередь речь идёт о словах премьер-министра Польши Дональда Туска во время его визита на белорусскую границу вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, в конце августа она анонсировала поездку по «прифронтовым государствам», куда, по мнению Еврокомиссии, входят страны, граничащие с Беларусью и Россией.

Фон дер Ляйен анонсировала свой визит на границу ЕС и Беларуси

Во время совместной пресс-конференции Туск заявил, что охрана рекомендовала ему отменить мероприятие, так как неподалёку «появились где-то там белорусские солдаты с длинноствольным оружием».

В белорусском МИД эти заявления назвали «страшилками». «Вместо того чтобы обсуждать реальные вопросы и сообща искать долгосрочные решения, в Брюсселе предпочитают сочинять всё новые страшилки и объявлять „прифронтовыми“ территории, где, к счастью, не велось и не ведётся никаких боевых действий», — говорится в заявлении.

В ведомстве утверждают, что «Беларусь ни с кем не воюет и воевать не собирается». Кроме того, в МИД заявили, что это не Минск ведёт «агрессивную и откровенно милитаристскую политику», создавая образ врага из соседа.

Политику Брюсселя в министерстве назвали «бездумной» и «безответственной», представляющей «прямую угрозу для будущего самой Европы».

Напомним, как ранее писали журналисты Telegraf.news, по итогам визита Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польша станет «крупнейшим бенефициаром» новой программы совместных закупок вооружений с бюджетом в €150 млрд, а до 2030 года может получить ещё €800 млрд.

Дональд Туск, в свою очередь, сообщил, что Варшава в следующем году инвестирует в оборону €47 млрд.

Премьер Польши Туск показал фон дер Ляйен границу с Беларусью