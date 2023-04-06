В МИД Латвии подтвердили задержание в Беларуси своего гражданина

Опубликовано: 06.04.2023 09:05 , Обновлено: 06.04.2023

В Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии подтвердили задержание в Беларуси своего гражданина. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Диана Эглите, белорусская сторона обвинила задержанного в шпионаже, однако Латвия считает такое обвинение безосновательным.

Как рассказала пресс-секретарь МИД в интервью агентству LETA , задержание гражданина Латвии было проведено еще год назад - в марте 2022 года. По ее словам, латвийские консульские службы оказали ему “всю допустимую помощь в пределах своих возможностей”.

Эглите также подчеркнула, что “отсутствие законности со стороны Беларуси существенно осложняет оказание помощи и выяснение обстоятельств дела” и в очередной раз рекомендовала гражданам своей страны воздержаться от поездок в Беларусь.

Напомним, в начале недели глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил о задержании граждан Польши и стран Балтии «при совершении активных операций по агентурной связи», а также «предателей, с которыми они работали». По его словам, против Беларуси «активизировали разведывательно-подрывную деятельность».

КГБ Беларуси задержал граждан Польши и стран Балтии за «агентурные операции»

В МИД Литвы 5 апреля заявили, что не получали от белорусских властей «никакой информации» о литовских гражданах, задержанных за «агентурные операции».

В МИД Литвы заявили, что не знают о задержанных в Беларуси за шпионаж литовцах