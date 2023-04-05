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В МИД Литвы заявили, что не знают о задержанных в Беларуси за шпионаж литовцах

В МИД Литвы заявили, что не знают о задержанных в Беларуси за шпионаж литовцах
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В Министерстве иностранных дел (МИД) Литвы 5 апреля заявили, что не получали от белорусских властей «никакой информации» о литовских гражданах, задержанных за «агентурные операции».

Как пишет LRT, посольство Беларуси и Департамент государственной безопасности Литвы также не располагает такой информацией.

Напомним, днем ранее  глава Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что в Беларуси задержали граждан Польши и стран Балтии «при совершении активных операций по агентурной связи», а также «предателей, с которыми они работали».

По его словам, против Беларуси «активизировали разведывательно-подрывную деятельность».

КГБ Беларуси задержал граждан Польши и стран Балтии за «агентурные операции»

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