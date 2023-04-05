В МИД Литвы заявили, что не знают о задержанных в Беларуси за шпионаж литовцах
В Министерстве иностранных дел (МИД) Литвы 5 апреля заявили, что не получали от белорусских властей «никакой информации» о литовских гражданах, задержанных за «агентурные операции».
Как пишет LRT, посольство Беларуси и Департамент государственной безопасности Литвы также не располагает такой информацией.
Напомним, днем ранее глава Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что в Беларуси задержали граждан Польши и стран Балтии «при совершении активных операций по агентурной связи», а также «предателей, с которыми они работали».
По его словам, против Беларуси «активизировали разведывательно-подрывную деятельность».
КГБ Беларуси задержал граждан Польши и стран Балтии за «агентурные операции»