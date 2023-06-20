В МИД Беларуси пообещали «плачевные последствия» польским «инициаторам» нападения на Беларусь

Опубликовано: 20.06.2023 18:01 , Обновлено: 20.06.2023

Анатолий Глаз, пресс-секретарь белорусского МИДа, 20 июня в ходе встречи министров иностранных дел стран ОДКБ заявил, что власти намерены «действовать жестко» в отношении тех, кто может планировать нападение на территорию нашей страны.

«Если вдруг действительно кто-то попытается агрессивным образом на нашей территории действовать, то последствия и для инициаторов этих действий, и для исполнителей будут плачевными», — процитировал «КоммерсантЪ»представителя Министерства иностранных дел Беларуси.

По его словам, на территории Польши «откровенно готовятся боевики, экстремисты, террористы для проведения вооруженных операций в Беларуси». Он уверено, что «это абсолютный факт».

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Анатолий Глаз рассказал, что Беларусь ранее уже вела диалог об этом с Варшавой, но понимания от польской стороны, так и не нашли. «Они пытаются отрицать свое официальное участие, но факты здесь налицо», — сказал он.

Диплома посетовал на то, что еще недавно “сложно было подумать, что соседняя страна, член НАТО, член Евросоюза, может готовить экстремистов для вооруженных действий на территории своего соседа”.

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