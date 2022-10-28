В МИД Беларуси объяснили отказ от участков для голосования за границей — «Это доли процента»

Опубликовано: 28.10.2022 11:00 , Обновлено: 28.10.2022

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич в интервью гостелеканалу ОНТ рассказал, почему власти решили отказаться от открытия участков для голосования за границей.

Он подчеркнул, что в других странах делают аналогичным способом. А именно, «если не изменяет память» в Албании, Черногории, Кипре, Турции и т.д. Поэтому, по словам Амбразевича, «это не белорусское ноу-хау».

Дипломат утверждает, что такое решение пришло в первую очередь из-за коронавируса.

«Если брать количественный состав голосовавших, то это даже не 1% от выборщиков, это доли процента. Поэтому утверждение о том, что это каким-то образом может повлиять на итоги республиканского голосования или местных выборов, абсолютно беспочвенны», — добавил Амбразевич.

Напомним, глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко 23 октября рассказал о готовящихся изменениях в Избирательный кодекс. Среди них — отказ от открытия участков для голосования за границей.

По его словам, за пределами Беларуси избирательные участки решили больше не открывать, из-за «отрицательного опыта проведения избирательных компаний».

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Кроме того, законопроект об изменениях в Избирательный кодекс выставили на всеобщее обсуждение. В нем, среди прочего, прописан запрет на съемку заполненного бюллетеня.

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