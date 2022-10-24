ЦИК Беларуси решил не открывать участки для голосования за границей

Опубликовано: 24.10.2022 08:29 , Обновлено: 24.10.2022

Глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко 23 октября рассказал о готовящихся изменениях в Избирательный кодекс. Среди них — отказ от открытия участков для голосования за границей.

По его словам госагентству БелТА, за пределами Беларуси избирательные участки решили больше не открывать, из-за «отрицательного опыта проведения избирательных компаний». А именно — из-за:

«неблагоприятной эпидемиологической обстановки»;

«отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений»;

«сокращения численности работников дипломатических служб».

[info_b]Напомним, во время проведения референдума по Конституции в феврале 2022 года, ЦИК решил убрать шторки с участков для голосования «по аналогии с президентскими выборами 2020 года». Тогда Карпенко посоветовал белорусам стоять спиной к членам комиссий.

Новость Телеграф

[/info_b]

Также ЦИК планирует отменить порог явки на выборы депутатов в Палату представителей. Для того, чтобы «обеспечить единообразные подходы к процедурным вопросам».

«Например, на местных советах у нас нет порога явки избирателей. То есть сколько пришло на избирательные участки, от этого количества избрали депутатов. На парламентских выборах порог явки есть. Вот мы предлагаем этот порог явки снять. То есть уравнять эти все выборы для того, чтобы и комиссиям было проще работать, и субъектам, которые организуют всю эту деятельность», — заявил Карпенко.

Ранее Телеграф писал, что в Центризбиркоме РБ 5 октября отреагировали на предложение Украины исключить Беларусь из состава Ассоциации всемирных избирательных органов поговоркой «чья бы корова мычала…» и обвинили страну в «режиссированнии госпереворота» и других «выпадах».

«Чья бы корова мычала» — ЦИК Беларуси обвинил Украину в режиссировании госпереворота в Минске