ЦИК предложил запретить белорусам фотографировать свои бюллетени на выборах

Опубликовано: 24.10.2022 17:03 , Обновлено: 24.10.2022

Национальный центр законодательства и правовых исследований и Центризбирком выставили законопроект об изменениях в Избирательный кодекс на всеобщее обсуждение. В нем, среди прочего, прописан запрет на съемку заполненного бюллетеня.

«Запрещается также осуществлять фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня», — сказано в документе.

Кроме того, ЦИК предложил запретить просить новый бюллетень вместо испорченного и выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования.

Каждый белорус также может внести свои предложения по поводу изменений в Избирательный кодекс РБ. Для этого нужно зарегистрироваться на правовом форуме. Обсуждение открыто с 24 октября по 2 ноября.

Ранее Телеграф писал, что среди изменений в Избирательный кодекс также есть отказ от открытия участков для голосования за границей.

По словам главы Центризбиркома Игоря Карпенко, за пределами Беларуси избирательные участки решили больше не открывать, из-за «отрицательного опыта проведения избирательных компаний».

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ЦИК Беларуси решил не открывать участки для голосования за границей