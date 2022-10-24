ЦИК предложил запретить белорусам фотографировать свои бюллетени на выборах
Национальный центр законодательства и правовых исследований и Центризбирком выставили законопроект об изменениях в Избирательный кодекс на всеобщее обсуждение. В нем, среди прочего, прописан запрет на съемку заполненного бюллетеня.
«Запрещается также осуществлять фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня», — сказано в документе.
Кроме того, ЦИК предложил запретить просить новый бюллетень вместо испорченного и выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования.
Каждый белорус также может внести свои предложения по поводу изменений в Избирательный кодекс РБ. Для этого нужно зарегистрироваться на правовом форуме. Обсуждение открыто с 24 октября по 2 ноября.
Ранее Телеграф писал, что среди изменений в Избирательный кодекс также есть отказ от открытия участков для голосования за границей.
По словам главы Центризбиркома Игоря Карпенко, за пределами Беларуси избирательные участки решили больше не открывать, из-за «отрицательного опыта проведения избирательных компаний».
Подробнее читайте по ссылке:
ЦИК Беларуси решил не открывать участки для голосования за границей