В МИД Беларуси намекнули фотографией на «воскрешение диалога» с США
В ТГ-канале, предположительно близком к Министерству иностранных дел, появился загадочный пост, который можно трактовать в том числе как намёк на возможное «воскрешение диалога» Беларуси с Соединёнными Штатами и Канадой. Инструментом для этого посыла послужила фотография, сделанная, как отмечается, в Израиле.
На снимке, приложенном к посту, изображены государственные флаги трёх стран: Беларуси, США и Канады. Текст, сопровождающий фото, пропитан символизмом и делает акцент на месте («сила Святой Земли») и времени («особенно символично — сразу после Пасхи»), предполагая, что даже геополитические соперники «способны на воскрешение диалога».
Далее авторы канала пустились в рассуждения, предполагая то ли всерьёз, то ли в шутку, что залог будущего процветания США и Канады может крыться не в их внутренних спорах (упоминается «спор о 51-м штате»), а именно в «конструктивном сотрудничестве с Беларусью».
«Кто знает, вдруг…» — риторически вопросили авторы.
Никаких конкретных деталей о «диалоге» — ни о каких встречах, ни об уровне контактов, ни о предмете обсуждения — в посте не приводится.
Отметим, что сегодня, 21 апреля, посол Беларуси в Государстве Израиль Юрий Ярошевич вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу, сообщил сайт министерства иностранных дел Беларуси.
Связаны ли эти события, неизвестно.
Ранее журналисты Telegraf.news пересказывали статью американской New York Times о возможном заключении некой «масштабной сделки» между властями США и Беларуси. Она, по версии издания, предполагает ослабление действующих американских санкций против белорусских банков и производителей калийных удобрений.
США готовы ослабить санкции против белорусского калия и банков — NYT
А в конце прошлого года президент Лукашенко заявил, что американская сторона «целый год просила увеличить штат в посольстве».
«Американцев практически нет» — Лукашенко заявил, что США попросили расширить штат своих дипломатов в Беларуси