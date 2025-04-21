В МИД Беларуси намекнули фотографией на «воскрешение диалога» с США

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Опубликовано: 21.04.2025 17:22 , Обновлено: 21.04.2025

В ТГ-канале, предположительно близком к Министерству иностранных дел, появился загадочный пост, который можно трактовать в том числе как намёк на возможное «воскрешение диалога» Беларуси с Соединёнными Штатами и Канадой. Инструментом для этого посыла послужила фотография, сделанная, как отмечается, в Израиле.

На снимке, приложенном к посту, изображены государственные флаги трёх стран: Беларуси, США и Канады. Текст, сопровождающий фото, пропитан символизмом и делает акцент на месте («сила Святой Земли») и времени («особенно символично — сразу после Пасхи»), предполагая, что даже геополитические соперники «способны на воскрешение диалога».

Фото: t.me/belarusdiplomacy

Далее авторы канала пустились в рассуждения, предполагая то ли всерьёз, то ли в шутку, что залог будущего процветания США и Канады может крыться не в их внутренних спорах (упоминается «спор о 51-м штате»), а именно в «конструктивном сотрудничестве с Беларусью».

«Кто знает, вдруг…» — риторически вопросили авторы.

Никаких конкретных деталей о «диалоге» — ни о каких встречах, ни об уровне контактов, ни о предмете обсуждения — в посте не приводится.

Отметим, что сегодня, 21 апреля, посол Беларуси в Государстве Израиль Юрий Ярошевич вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу, сообщил сайт министерства иностранных дел Беларуси.

Связаны ли эти события, неизвестно.

Фото: mfa.gov.by

Ранее журналисты Telegraf.news пересказывали статью американской New York Times о возможном заключении некой «масштабной сделки» между властями США и Беларуси. Она, по версии издания, предполагает ослабление действующих американских санкций против белорусских банков и производителей калийных удобрений.

США готовы ослабить санкции против белорусского калия и банков — NYT

А в конце прошлого года президент Лукашенко заявил, что американская сторона «целый год просила увеличить штат в посольстве».

«Американцев практически нет» — Лукашенко заявил, что США попросили расширить штат своих дипломатов в Беларуси