США готовы ослабить санкции против белорусского калия и банков - NYT

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Опубликовано: 15.02.2025 17:16 , Обновлено: 15.02.2025

Власти США и Беларуси готовятся к заключению "масштабной сделки", которая предполагает ослабление действующих американских санкций против белорусских банков и производителей калийных удобрений. Такую информацию 15 февраля озвучило американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные анонимные источники.

По данным издания, о том, что между властями США и Беларуси ведутся переговоры о возможной “масштабной сделке” рассказал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит после его визита в Минск. По данным западных СМИ, Смит лично приезжал за тремя заключёнными, освобождёнными из белорусских тюрем на прошлой неделе в качестве “жеста доброй воли” Минска, как его назвали в Вашингтоне.

The New York Times сообщило, что в ходе этого визита Смит не только вывез из Беларуси очередного освобождённого американца и ещё двух бывших заключённых, но и встретился с президентом Александром Лукашенко и главой белорусского КГБ Иваном Тертелем.

Источники газеты, рассказавшие о заявлениях Смита на условиях анонимности, сообщили, что власти США готовы ослабить действующие экономические санкции против белорусских банков, а также снять экспортные санкции против калийных удобрений. В обмен на это, по словам источников, американская сторона ожидает освобождения новых заключённых из белорусских тюрем.

“Такие просьбы поступали и поступают”

Официальный Минск данную информацию пока никак не комментировал. Однако, как ранее сообщал Telegraf.news, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт 13 февраля, комментируя освобождение ещё одного американца, заявила, что это была «не единственная такая просьба», поступившая официальному Минску от новой администрации Белого дома.

«Не единственная просьба» — В Администрации Лукашенко рассказали об освобождении американца из белорусской тюрьмы

«Такие просьбы поступали и поступают. Мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность», — заявила Эйсмонт и рекомендовала уточнять детали сделки между Минском и Вашингтоном в Госдепартаменте США и Белом доме.

В свою очередь Александр Лукашенко 26 января на большой пресс-конференции в день голосования на выборах президента Беларуси подтвердил, что власти США обращались к Минску по поводу своих граждан, которые были осуждены в Беларуси.

“Мы их слышим. Мы напрямую, без всяких наших “оппов” (оппозиционеров - прим. ред.) ведем с ними диалог. Думаю, и там, и здесь люди разумные, договоримся. Если они не убивали, не насиловали, мы рассмотрим этот вопрос”, - заявил тогда Лукашенко.

При этом белорусский президент подчеркнул, что не желает использовать “процесс освобождения уголовников” ради того, чтобы “дать сигнал Западу”.

“Плевать я хотел на этот Запад”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.