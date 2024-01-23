Литва обвинила «вооруженных офицеров из Беларуси» в нарушении границы

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Опубликовано: 23.01.2024 17:06 , Обновлено: 23.01.2024

Литовская Служба охраны государственной границы заявила о нарушении границы белорусскими пограничниками. Сообщили, что инцидент произошел в Игналинском районе в понедельник, 22 января.

Литовская сторона заявила, что белорусский патруль «из трех вооруженных офицеров» 22 января шел по территории РБ недалеко от села Вайтишкес Игналинского района. Военнослужащие подошли к установленным тут мосткам, которые были завалены снегом. «Немного поколебавшись, один из них махнул рукой и пошел в обход мостков. И оказался таким образом на литовской территории на расстояние 2,5 метров.

По данным погранслужбы, приблизившись к физическому барьеру, установленному на литовской стороне, они повернули назад. В службе заявили, что это событие отслеживалось и контролировалось литовскими пограничниками, которые были готовы отреагировать. «Но поскольку инцидент не получил развтия, вмешательства не потребовалось», резюмировали в Службе охраны государственной границы Литвы.

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Однако сообщили, что «в настоящее время ведется сбор материалов и решается вопрос досудебного расследования факта незаконного пересечения государственной границы».

В Беларуси этот случай пока не комментировали.

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