Уже с 1 марта? В Сейм Литвы внесли предложение закрыть ещё два КПП на границе в Беларусью

Опубликовано: 19.02.2024 15:59 , Обновлено: 19.02.2024

На официальном сайте Сейма Литвы на днях выложили текст законопроекта, который предполагает изменение действующего постановления о чрезвычайных ситуациях государственного уровня. В числе прочего авторы документа предложили остановить работу ещё двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

Если литовские парламентарии примут данный законопроект, то КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка») закроют уже с 1 марта 2024 года.

Таким образом, белорусско-литовкую границу можно будет пересечь лишь через два оставшихся пункта пропуска - “Мядининкай” (с белорусской стороны “Каменный Лог”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”). Однако, и для этих КПП в документе предусмотрены ужесточения контрольно-пропускной системы: литовским парламентариям предложили ввести там запрет на пересечение границы для пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, авторы документа предложили ограничить количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах регулярного международного сообщения. Если законопроект будет принят, с 1 марта одновременно по международным маршрутам между двумя странами смогут работать лишь 29 перевозчиков, а нерегулярную автобусную перевозку пассажиров без соответствующего разрешения и вовсе запретят.

Напомним, данная инициатива принадлежит Комиссии по национальной безопасности Литвы. В начале месяца она предложила таким образом снизить “риски, связанные с увеличением транзитных потоков через Литву и Беларусь, деятельностью разведывательных служб и служб безопасности” Беларуси, а также усилить контроль за перевозкой санкционных товаров и контрабанды.

В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Беларусью. Какие?

Это решение пришлось по душе далеко не всем чиновникам в самой Литве. Так, мэр литовского курортного города Друскининкай Ричардас Малинаускас раскритиковал власти страны за такое предложение, заявив, что оно негативно скажется на бизнесе города, расположенного всего в десяти километрах от белорусской границы, и создаст дополнительные проблемы для людей, чьи родственники живут по ту сторону границы.

«Дополнительное бремя» — Мэр Друскининкая раскритиковал предложение Литвы закрыть два КПП на границе с Беларусью