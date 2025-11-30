Литва отправила в ЕС письмо со списком требований в отношении Беларуси. Что известно?

Опубликовано: 30.11.2025 12:10 , Обновлено: 30.11.2025

Главы сразу двух литовских ведомств — иностранных дел и транспорта, Кястутис Будрис и Юрас Таминскас — обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой о содействии в возвращении застрявших в Беларуси грузовиков.

Литовские власти также потребовали введения дополнительных санкций против официального Минска из-за инцидентов с воздушными шарами, нарушившими белорусско-литовскую границу.

Литовские чиновники написали письмо, в котором просят ЕС «разработать и представить последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Беларуси, а также по решению проблемы безопасности на литовско-белорусской границе, связанной с использованием беспилотных летательных аппаратов, в том числе воздушных шаров».

Литва призвала еврокомиссаров Кайю Каллас и Апостолоса Дзидзикостаса «потребовать на уровне ЕС полного и безоговорочного освобождения европейских перевозчиков и их активов, незаконно удерживаемых на белорусской стороне».

Вильнюс также предложил Европейской комиссии поддержать предлагаемые Литвой новые санкции против властей Беларуси. По данным LRT, санкции предусматривают новые меры против должностных лиц в Минске.

Ранее Telegraf.news писал, что глава литовской национальной ассоциации автоперевозчиков (Linava) Эрландас Микенас приехал в Беларусь, чтобы лично оценить ситуацию с грузовиками, которые не смогли вернуться в Литву после открытия границы.

Глава литовской ассоциации перевозчиков приехал в Беларусь. Что слышно о застрявших грузовиках?

Тем временем власти Беларуси продолжают настаивать на том, что решить сложившуюся ситуацию без участия дипломатов уже невозможно. На днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой, чтобы «разрулить эту ситуацию».

При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал.

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами