В Литве озвучили «компромиссные» визовые ограничения для белорусов. За сколько поездок на родину предложили лишать ВНЖ?

Опубликовано: 18.04.2024 10:03 , Обновлено: 18.04.2024

В Комитете Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы поддержали решение ограничить количество поездок на родину для белорусов с ВНЖ. В случае одобрения решения Сеймом Литвы, белорусов за нарушения требований будут лишать вида на жительство. Об этом сообщило издание Respublika.

По информации литовского издания, белорусам с ВНЖ будет разрешено приехать в Беларусь только раз в 3 месяца. В случае более частых поездок действия белорусских граждан будут расцениваться как угроза национальной безопасности Литвы, и вид на жительство будут аннулировать.

В Литве это решение назвали “компромиссным” и отметили, что представители госбезопасности Литвы обсуждали и более жёсткие меры. В частности, был вариант, где белорусам разрешили бы только одну поездку в год. Это ограничение рассматривается и в отношении граждан России.

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Окончательно решение пока не принято, и его после заседания комитета должен рассмотреть Сейм Литвы.

По данным литовского Госинформагенства, за последние два года ВНЖ в Литве получило более 50 тыс. белорусов В 2022 году его выдали 31 тыс. человек и в 2023-м – 23 тыс.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на территории Литвы на границе с Беларусью уже которую неделю растет очередь из грузовиков и легковых автомобилей. По информации литовских СМИ, длинные очереди уже стали причиной конфликтов с “кулаками и драками” между стоящими там белорусами. В литовском таможенном департаменте прокомментировали ситуацию с очередями.

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