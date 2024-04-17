"Есть и будут" — В Литве рассказали, сколько придется ждать и "драться" в очередях на границе с Беларусью

Опубликовано: 17.04.2024 18:13 , Обновлено: 17.04.2024

На территории Литвы на границе с Беларусью уже которую неделю растет очередь из грузовиков и легковых автомобилей. По информации литовских СМИ, длинные очереди уже стали причиной конфликтов с "кулаками и драками" между стоящими там белорусами. В литовском таможенном департаменте прокомментировали ситуацию с очередями.

Как сообщил литовский портал LNK, такого количества легковушек ранее не видели даже пограничники.

«Подобные очереди образовались во всех странах, особенно грузового транспорта. Перевозчики должны понять и принять, что такие очереди есть и будут, потому что литовская таможня осуществляет санкционный контроль и постоянно усиливает эти меры», — прокомментировала ситуацию представитель литовского Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

Также там отметили, что более строгий контроль осуществляют и пограничники. Согласно их данным, за первый квартал на границе с Беларусью было выявлено 38 фактов подделки документов, и это в 3 раза больше, чем в прошлом году, заявили в литовском ведомстве.

По дороге Вильнюс-Мядининкай очередь растянулась на 12 километров. Стоят не только грузовики, но и почти 400 легковых автомобилей.

По словам водителей грузовиков, в ожидании можно провести до недели, а в очередях начали происходить конфликты, которые заканчиваются “кулаками и драками”. Один из водителей рассказал, что из-за “наглых автоперекупщиков” происходят драки даже между белорусами.

«Автодилеры стараются прорваться сквозь очередь и вмешаться, если видят пустое место. В результате нам, простым людям, приходится дольше ждать в очереди. Начался конфликт, который закончился кулаками и драками. Мы вызвали полицию, но поскольку никто серьезно не пострадал, полиция сделала лишь предупреждение”, — рассказал мужчина, участвовавший в конфликте порталу LNK.

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Госпогранкомитет Беларуси информацию о загруженности литовского направления подтвердил.

Согласно его данным, за 24 часа количество легковых авто, которые ожидают въезда в Литву, увеличилось до 210 единиц. Самый загруженным пунктом пропуска стал Мядининкай (Каменный Лог).

Напомним, что сейчас на литовско-белорусской границе действуют всего два пункта пропуска. С 1 марта власти Литвы закрыли два КПП. Это «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка»).

Ранее Telegraf.news писал о том, что российские бизнесмены, занимающиеся международными грузовыми перевозками, пожаловались на многоступенчатые проверки и, как следствие, большие очереди на погранперехода на границе ЕС и ЕАЭС и предрекли дальнейшее ухудшение ситуации. В частности, директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов заявил о риске закрытия ещё одного КПП на границе Беларуси с Литвой.

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