В Литве предложили Латвии и Польше объединиться против белорусского калия

Опубликовано: 02.02.2026 10:03 , Обновлено: 02.02.2026

Заместитель лидера литовской фракции Nemuno Aušra ("Заря над Неманом") Роберт Пуховичюс призвал власти Литвы выработать чёткую позицию по возобновления транзита белорусских калийных удобрений и согласовать её с остальными соседями Беларуси - Польшей и Латвией. По мнению депутата, этот вопрос вскоре неизбежно окажется в политической повестке дня, в том числе, под давлением администрации Белого дома.

Пуховичюс призвал литовские власти принять решение о возможном снятии санкций с белорусских удобрений с учётом “прагматических обстоятельств” и согласовать свою позиция со своими политическими союзниками и соседними государствами.

“В любом случае, этот вопрос возникнет. Нынешний президент США, мнение которого меняется каждый день, может сказать, что удобрения необходимо разблокировать, и попытаться договориться с Литвой. В любом случае, у нас должен быть какой-то план — согласимся ли мы на разблокировку удобрений или нет, каковы будут условия, в любом случае, нам нужно подготовиться к тому, что этот вопрос возникнет”, — процитировало заявление Пуховичюса в эфире одного из литовских телеканалов издание LRT.

По мнению политика, если Литва просто откажется снимать санкции с белорусского калия, этим могут воспользоваться соседние Латвия и Польша. Поэтому Пуховичюс призвал Министерство иностранных дел страны согласовать свою позицию с этими странами и договориться, чтобы в случае снятия санкций с белорусских удобрений другими странами эта продукция не ушла на европейский рынок другим путём.

“Я также рассматриваю это с экономической точки зрения. Если мы будем придерживаться своей позиции, как Литва, но не будем придерживаться позиции Европейского союза, НАТО, наших соседей, то мы потеряем больше, и конечный результат все равно будет тем же — удобрения будут отправлены”, - заявил Пуховичюс.

По мнению политика, Вильнюс с его принципиальной позицией по транзиту белорусского калия рискует остаться “единственной страной, которая ничего не делает, в то время как другие страны получают прибыль и занимаются транспортировкой”.

“Безусловно, бывают такие решения, которые мы не хотим принимать. Но мы всё ещё небольшая страна, другие страны диктуют нам, что иногда мы должны делать то, чего мы действительно не хотим делать, но другого выбора нет”, — отметил Пуховичюс.

Напомним, в декабре прошлого года специальный посланник США в Беларуси Джон Коул объявил о снятии Соединенными Штатами санкций в отношении экспорта белорусских калийных удобрений. Буквально через пару дней после этого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало на своём сайте генеральную лицензию на сделки с тремя компаниями, которые занимаются производством и поставками белорусских калийных удобрений. Таким образом, были официально сняты ограничения на финансовые операции, связанные с белорусским калием.

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Однако пока дальше этого дело не продвинулось - европейские страны своей позиции по отношению к транзиту белорусского калия пока не меняли. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа в январе этого года высказался категорически против снятия европейских санкций с белорусского калия и возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт.

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