В Литве ответили на предложение БелЖД возобновить курсирование пассажирских поездов

Опубликовано: 25.04.2025 15:31 , Обновлено: 25.04.2025

В Министерстве сообщений Литвы прокомментировали предложение руководство Белорусской железной дороги (БелЖД) возобновить прямое пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью. Такое предложение белорусская сторона озвучила на прошедшей недавно профильной конференции в Варшаве.

На просьбу издания “Новая газета. Балтия” прокомментировать данную новость в пресс-службе ведомства не стали раскрывать подробностей позиции литовской стороны по данному вопросу, а ограничились лаконичным сообщением о том, что “предложение получено”.

“Оно обсуждается ответственными органами. Когда будет принято окончательное решение, мы проинформируем общественность”, — пообещал пресс-секретарь литовского министерства Лукас Пашкявичюс.

Реакции на предложении БелЖД со стороны польских и латвийских коллег пока не поступало.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью западные страны-соседки приостановили ещё в 2020 году, аргументировав этот шаг пандемией вируса COVID-19. Однако даже после окончания пандемии движение пассажирских поездов не возобновили, хотя этот вопрос неоднократно поднимался с обеих сторон.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что руководство Белорусской железной дороги обратилось к своим коллегам из Латвии, Литвы и Польши и предложило возобновить прямое пассажирское сообщение с Беларусью. Данное предложение было озвучено в Варшаве, в рамках XXXIX заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог стран — участниц Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

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