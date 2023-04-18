Польша пустит пассажирские поезда в Беларусь в мае? Что говорят в Варшаве
Власти Польши продлили запрет на железнодорожные пассажирские перевозки в Беларусь всего лишь на месяц — до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры страны. Пустят ли поезда в Беларусь в мае?
«Мы пока не знаем, примет ли министерство вместе со всем правительством решение о еще одном продлении», — заявил пресс-секретарь министерства Шимон Гуптис, передает Rynek Kolejowy.
Таким образом, пока неизвестно, разрешат ли польские власти перевозить пассажиров по железной дороге в Беларусь.
Однако, как подчеркнул Гуптис, в текущем расписании, действующем до середины декабря 2023 года, не будет рейсов в Гродно, Брест, Минск и другие города Беларуси.
В вою очередь Rynek Kolejowy полагают, что «в настоящее время сложно ожидать возобновления работы транспорта» из-за «сложных отношений» между Варшавой и Минском.
Напомним, власти Польши решили закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью в марте 2020 года из-за коронавируса, и соответственно, перестали пускать поезда в нашу страну. Позже запрет неоднократно продляли.
К слову, в странах ЕС пассажирские перевозки железной дорогой восстановили в середине 2021 года.
Ранее Телеграф писал, что в Министерстве иностранных дел Беларуси 13 апреля заявили, что «самым серьезным образом опасаются агрессивных действий польского руководства».
В МИД Беларуси объяснили, каких «агрессивных действий Польши» опасаются