В Латвии установили 4 вышки связи на границе с Беларусью

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Опубликовано: 16.09.2024 13:16 , Обновлено: 16.09.2024

В Латвии сообщили об установке на границе с Беларусью, в частности на участке возле реки Даугава (название Западной Двины в Латвии), четырех вышек связи.

По информации латвийского предприятия “Государственная недвижимость”, всего планируется установить шесть вышек для “улучшения охраны государственной границы”. Как рассказали на предприятии, строительство вышек поспособствует “более эффективному и действенному контролю государственной границы со стороны Госпогранслужбы”.

Также ожидается, что вышки помогут “своевременно выявлять случаи незаконного пересечения государственной границы” и другие нарушения там. По информации “Государственной недвижимости”, общее финансирование проекта составляет 3,63 млн евро (из средств Национальной программы Фонда Европейского союза – 75%, государственного бюджета – 25%).

Ранее Telegraf.news сообщал, что власти Риги в начале августа обратились к пограничным службам Эстонии и Литвы за поддержкой в наблюдении за границей Беларуси и охране. Все дело в росте количества нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС.

Латвия попросила Литву и Эстонию о помощи с охраной границы с Беларусью. Что известно?

Также мы писали, что в конце июля в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии сообщили, что направили на границу Латвии и Беларуси группу полицейских с дронами и кинологом с собакой. Как рассказали в ведомстве, принятая мера — это помощь латвийским пограничникам.

Эстония направила полицейских с дронами и собакой на границу Латвии с Беларусью