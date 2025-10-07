В Латвии озвучили дату полного запрета на нерегулярные автобусные рейсы в Беларусь

Опубликовано: 07.10.2025 14:17 , Обновлено: 07.10.2025

Правительство Латвии определилось с датой анонсированного ранее полного запрета на нерегулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию. На регулярные автобусные рейсы данный запрет распространяться не будет, по крайней мере, пока.

Министр транспорта Лавтии Атис Швинка объяснил запрет на любые нерегулярные организованные автобусные перевозки пассажиров ростом потока таких автобусов, отмеченных ведомством в последнее время, а также заторами на приграничных дорогах из-за растущих очередей из автобусов, скапливающихся на границе с Беларусью и Россией.

В латвийском Минтрансе усмотрели в этом “дополнительные риски безопасности”, возможность ухудшения ситуации с нелегальной миграцией и даже повышенные риски вербовки латышей со стороны иностранной разведки.

Всё это вылилось в полный запрет на пересечение границы на автобусах вне регулярных рейсов. Таким образом, под запрет попали короткие экскурсионные туры (так называемые туры выходного дня), поездки на различные мероприятия в соседние регионы России или Беларуси.

Заработает запрет, по информации местного портала LSM.lv, с 1 ноября и продлится, согласно правительственному постановлению, до 31 октября 2026 года. По информации Министерства транспорта, в настоящее время выехать из Латвии в Беларусь можно на одном из трех регулярных маршрутных автобусов:

до Витебска(лицензия до 31 января 2026 года),

до Минск (до 26 февраля 2026 года),

до Гомель (до 27 июня 2026 года).

В Россию до сих пор действует шесть таких регулярных маршрутов, где пассажиры проходят обязательную регистрацию и проверку.

О прекращения действия лицензий транспортных компаний на поездки автобусов в/из Беларуси (и России) регулярными рейсами, разговоры о которых также велись в Латвии этой осенью, пока речи не идёт.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что с 15 октября 2025 года в латвийском пункте пропуска “Патерниеки” (“Григоровщина” с белорусской стороны) также должна заработать электронная система предварительной регистрации и движения в очереди на границе Латвии с Беларусью, которую правительство соседней страны анонсировало ещё весной. С этого момента транспортным средствам, выезжающим из Латвии через сухопутную границу, придётся регистрироваться в электронной очереди в обязательном порядке и платить за это.

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