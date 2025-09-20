Минтранс Латвии поручил запретить автобусное сообщение с Беларусью

Опубликовано: 20.09.2025 11:16 , Обновлено: 20.09.2025

Министерство коммуникаций Латвии (аналог белорусского Минтранса) поручил Автотранспортной дирекции (ATD) подготовить юридическое обоснование для прекращения лицензий транспортных компаний на поездки автобусов в/из Беларуси (и России).

Сообщение пришло на фоне известий, что одна из белорусских компаний запустила рейсы в Польшу через Латвию. При этом в самой Латвии работают три маршрута автобусов в Беларусь. Они ездят в Витебск (лицензия до 31 января 2026 года), в Минск (до 26 февраля 2026 года), в Гомель (до 27 июня 2026 года).

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В ATD уже ответили, что прекращать лицензии будут только после опубликования специального нормативного акта.

Тем временем власти Латвии также пообещали с 15 октября запретить нерегулярные международные автобусные рейсы из Белоруссией через пункт Патерниеки.

В ATD и МВД Латвии утверждают, что собрали статистику роста пассажиропотока на рейсах в и Беларусь. По словам главы МВД Латвии, это повышает риски на границе.

Ранее Telegraf.news писал, что несмотря на закрытие границ и ультиматум Варшавы, белорусский перевозчик открыли новые маршруты автобусов в Польшу. Правд, путь из Минска в Варшаву должен занять не менее 11 часов.

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