Латвия объявила для белорусов обязательную и платную электронную очередь на границе. Когда запуск?

Опубликовано: 25.09.2025 08:25 , Обновлено: 25.09.2025

Стало известно, когда заработает электронная система предварительной регистрации и движения в очереди на границе Латвии с Беларусью, которую правительство соседней страны анонсировало этой весной. С этого момента транспортным средствам, выезжающим из Латвии через сухопутную границу, придётся регистрироваться в электронной очереди в обязательном порядке и платить за это.

Поправки в Закон о государственной границе Латвии, предложенные местным Министерством коммуникаций, были [link href=“https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/izmainas-latvijas-republikas-valsts-robezas-likuma-tiks-elektronizets-transportlidzeklu-arejas-sauszemes-robezas-skersosanas-process” target=“_blank” rel=“noopener”] одобрены [/link]правительством ещё в мае.

А на днях латвийский портал tvnet.lv сообщил точные сроки, когда в пункте пропуска “Патерниеки” (“Григоровщина” с белорусской стороны) заработает электронная очередь, а также сумму, которую автомобилистам придётся дополнительно платить за прохождение границы.

По данным портала, обязательной регистрация в электронной очереди станет только с 15 октября 2025 года , но уже с 1 октября будет открыта предварительная регистрация. Платить за услугу регистрации в системе бронирования электронной очереди придётся по 9,3 евро за каждое транспортное средство, утверждает портал.

Новое требование, по данным источника, будет касаться большинства водителей транспортных средств. Исключения сделали лишь для ограниченного круга пользователей. Так, регистрироваться в электронной очереди и, соответственно, дополнительно платить за переход границы, не придётся конными экипажам, велосипедистам, лицам с паспортами Еврокомиссии и некоторым другим категориям лиц.

Особые условия регистрации предусмотрены для водителей автобусов регулярных международных рейсов. Им также придётся регистрироваться в электронной очереди, но платить за услугу не придётся.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 сентября этого года белорусы перед въездом в Латвию обязаны предоставлять весьма подробную информацию о себе, своих планах и даже прошлом. За отказ или предоставление ложных сведений предусмотрен внушительный штраф — до 2000 евро.

Штраф за отказ — до 2000 евро. Латвия решила запрашивать у белорусов дополнительную информацию на границе

Тем временем Министерство коммуникаций Латвии (аналог белорусского Минтранса) поручил Автотранспортной дирекции (ATD) подготовить юридическое обоснование для прекращения лицензий транспортных компаний на поездки автобусов в/из Беларуси (и России).

Минтранс Латвии поручил запретить автобусное сообщение с Беларусью