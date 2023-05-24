"Не проспим" - В Польше призвали готовиться к вооруженному перевороту в Беларуси - БелТА

Опубликовано: 24.05.2023 13:16 , Обновлено: 25.05.2023

Отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак, бывший замминистра обороны и командующий Сухопутными войсками Польши заявил, что Варшава должна готовиться к вооруженному перевороту в Беларуси и в нужный момент - поддержать его военным путем.

О заявлении бывшего замминистра обороны Польши сообщило белорусское госагентство БелТА, а самое заявление было озвучено в эфире польского телевидения.

Скшипчак убеждён, что в случае, если Вооружённые силы Украины удачно проведут проведут анонсированное контрнаступление, то “те вооруженные белорусы, которые входят в состав военного потенциала украинской армии, не сложат оружие.”

“Они поедут в Беларусь. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Беларуси”, - заявил отставной польский военный и призвал польские власти готовиться к этому.

“Оно произойдет. Дело в том, что мы не проспим этот момент. Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам”, - добавил отставной польский генерал, как видит план участия его страны.

По мнению экс-замминистра, у России предотвратить такое восстание не будет возможности. “Потому что у нее будут свои проблемы”, — пояснил он.

“Сейчас обстановка такова” — Белорусские пограничники пообещали сформировать новые «мангруппы». Чем будут заниматься?

Напомним, в Госпогранкомитете Беларуси в мае заявили, что в стране будут созданы дополнительные маневренные группы пограничников, которые будут действовать на лидском (граница с Литвой) и брестском (граница с Польшей) направлениях. На мозырском (граница с Украиной) направлении такая группа действует с 2022 года.

«Граница не спокойна» — В ГПК решили усилить границу с Украиной пятью подразделениями

Накануне глава ГПК также заявил, что контроль за белорусско-украинской границе будет усилен за счёт размещения пяти новых погранзастав. “Раз противник усиливается, граница не спокойна”, — пояснил он.